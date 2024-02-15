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ВЫСОКИЕ ЧИНЫ УСТРОИЛИ СВОЮ "ГОЛУЮ ВЕЧЕРИНКУ": ИТОГ - СКАНДАЛ И ВСЕОБЩИЙ ПОЗОР

ВЫСОКИЕ ЧИНЫ УСТРОИЛИ СВОЮ "ГОЛУЮ ВЕЧЕРИНКУ": ИТОГ - СКАНДАЛ И ВСЕОБЩИЙ ПОЗОР

Высокие чины устроили свою "голую вечеринку". Итог - скандал и всеобщий позор. Встаёт главный вопрос: последует ли наказание, или всё удастся замять за счёт денег и связей? Замруководителя Федеральной таможенной службы генерал-полковник Андрей Струков и главный тыловик ФТС генерал-лейтенант Олег Завгороднев приехали в Калининград на коллегию ведомства по итогам работы в прошлом году.

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Комментарии
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Владимир Петросов
Этот беспредел закончится, когда президент проявит соответствующую волю и стукнет кулаком (можно и по головам).
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1 час.
Владимир Петросов
В данном случае необходимы 5-6 показательных процессов и страна заметно станет чище.
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1 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Ну ты спросил? Да никогда.
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24 мин.

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