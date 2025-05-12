Минпромторг разработает стандарт русской кухни

Министерство промышленности и торговли РФ считает продвижение русской кухни перспективным направлением для экономики и формирует рабочую группу, которая займется популяризацией этого гастрономического направления.
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