Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также переговоров с президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости, ссылаясь на агентство Франс Пресс.