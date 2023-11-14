Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также переговоров с президентом США Джо Байденом, передает РИА Новости, ссылаясь на агентство Франс Пресс.
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