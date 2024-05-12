Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Мурашко на пост главы Минздрава

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал кандидатуру Михаила Мурашко на пост главы Минздрава РФ, сообщил ТАСС первый зампред комитета Федот Тумусов и замглавы комитета Сергей Леонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии