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Мировое обозрение

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Путин заявил о «снежном коме» ошибок Запада: Ввод европейских войск на Украину будет объявлением войны России

Путин заявил о «снежном коме» ошибок Запада: Ввод европейских войск на Украину будет объявлением войны России

Любое введение европейских войск на территорию Украины будет означать объявление войны России. Об этом заявил президент Владимир Путин, комментируя обсуждаемые в Европе сценарии прямого военного вмешательства.

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