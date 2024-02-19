ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Россия получила очередной "плевок в чай" от наших среднеазиатских братьев. Законодательная палата Узбекистана приняла в первом чтении поправки, препятствующие открытию счетов в узбекских банках лицам, попавшим под санкции Запада.
"ПОВЕЗУТ ДЕНЬГИ В НОСКАХ": ТРИ ТЫСЯЧИ РУССКИХ КОМПАНИЙ УЗБЕКИСТАН ПОСЫЛАЕТ ВОН?
Комментарии
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Алексей Сафронов
Ну-ну, свита у царя говно, а сам то, хотя бы на горьком опыте наивности и доверия пиндосам, хоть чему-то научился или как???
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3 час.
Владимир Шалимов
Вы правы: шакал останется шакалом, как ты его ни приручай. Особенно, шакал в тюбитейке.
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2 час.
Владимир Шалимов
Не ставьте знак равенства между Россией и ГРО - Государством Российского Олигархата (ну, или Путинской Россией). Не Россия должна взять на себя вину за провалы политики в отношении бывших "братских" республик СССР чужеродного новообразования - этого самого ГРО. А это "государство" находится в пределах Садового кольца - вот оно пусть и отвечает.
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2 час.
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