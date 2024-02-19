"ПОВЕЗУТ ДЕНЬГИ В НОСКАХ": ТРИ ТЫСЯЧИ РУССКИХ КОМПАНИЙ УЗБЕКИСТАН ПОСЫЛАЕТ ВОН?

Алексей Сафронов Ну-ну, свита у царя говно, а сам то, хотя бы на горьком опыте наивности и доверия пиндосам, хоть чему-то научился или как???

Владимир Шалимов Вы правы: шакал останется шакалом, как ты его ни приручай. Особенно, шакал в тюбитейке.