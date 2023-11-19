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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпин думает, что премиальные не повлили бы на игру сборной России: «Считаете, какая-то сумма оправдывает риск получения травмы? Здоровье не купишь»

Карпин думает, что премиальные не повлили бы на игру сборной России: «Считаете, какая-то сумма оправдывает риск получения травмы? Здоровье не купишь»

– Вы считаете, что какая-то сумма оправдывает риск получения травмы в нынешних матчах? Здоровье не купишь.

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