Лутфуллин о пятерном сальхове: «Мне кажется, что в конце сезона попробую сделать пару попыток»

— Сейчас многие парни движутся в сторону усложнений. Идея фикс у многих — пять четверных прыжков. Пробовали ли их исполнить? — Да, я пробовал в начале сезона на тренировках просто прыгать подряд прыжки — получались лутц, риттбергер, тулуп и два сальхова.
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