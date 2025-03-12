В Барнауле выявили "систематический наркопритон" с посетителями, шприцами и колбами

Хозяину квартиры грозит до четырех лет лишения свободы Наркопритон в Барнауле / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю В Барнауле полицейские выявили наркопритон, который располагался в одной из квартир в Ленинском районе города, сообщает алтайское МВД.