В Барнауле выявили "систематический наркопритон" с посетителями, шприцами и колбами

Хозяину квартиры грозит до четырех лет лишения свободы Наркопритон в Барнауле / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю В Барнауле полицейские выявили наркопритон, который располагался в одной из квартир в Ленинском районе города, сообщает алтайское МВД.
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