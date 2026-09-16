Осужденный за госизмену Зюзев назвал Германию спонсором своих проектов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Гражданин РФ и Канады Николай Зюзев, осужденный в Коми за госизмену, рассказал о механизмах расшатывания западными странами суверенитета России.
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