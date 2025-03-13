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Минфин РФ намерен легализовать криптовалюты для квалифицированных инвесторов

Минфин РФ намерен легализовать криптовалюты для квалифицированных инвесторов

Заместитель Министра финансов России сообщил, что ведомство надеется на легализацию сделок с криптовалютами для квалифицированных инвесторов, что может стать первым шагом к полноценному признанию цифровых валют в стране.

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