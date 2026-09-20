"Единая Россия" набирает 57,67% после обработки 45% протоколов

Расстановка партий по мере обработки протоколов пока остается прежней Почти половину протоколов обработал Центризбирком России на выборах депутатов Государственной Думы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD В российских школ...
- "Расцвет мракобес...
- Советские монумен...
Да кто бы сомневался... Счастье - ДЕЛО ТЕХНИКИ...