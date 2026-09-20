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"Единая Россия" набирает 57,67% после обработки 45% протоколов

"Единая Россия" набирает 57,67% после обработки 45% протоколов

Расстановка партий по мере обработки протоколов пока остается прежней Почти половину протоколов обработал Центризбирком России на выборах депутатов Государственной Думы.

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