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Суд в Грозном приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года колонии

Суд в Грозном приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года колонии

Суд в Грозном вынес приговор Никите Журавелю, сжегшему Коран в Волгограде в мае 2023 года. За совершенное преступление он получил 3,5 года колонии, сообщило РИА «Новости».

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Комментарии
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л
лариса
Правильно и сделали.Нашёл способ развести костёр!Дров не было?Немножко голову нужно включать,раз живём в многоконфессиональном государстве,иначе просто резня начнётся.Сколько же больных на голову живёт на свете,а лечиться не хотят.Почему то таким хочется чего то крушить,ломать,свергать,хотя сами из себя не представляют ничего,только и хватает сил бороться с книгами,памятниками,слабыми людьми.
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