Суд в Грозном приговорил сжегшего Коран Журавеля к 3,5 года колонии

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лариса

Правильно и сделали.Нашёл способ развести костёр!Дров не было?Немножко голову нужно включать,раз живём в многоконфессиональном государстве,иначе просто резня начнётся.Сколько же больных на голову живёт на свете,а лечиться не хотят.Почему то таким хочется чего то крушить,ломать,свергать,хотя сами из себя не представляют ничего,только и хватает сил бороться с книгами,памятниками,слабыми людьми.