БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"ТАКОГО НИКОГДА НЕ БЫЛО!": В США ПРЕДРЕКЛИ БОЛЬШУЮ ПОБЕДУ РОССИИ

"ТАКОГО НИКОГДА НЕ БЫЛО!": В США ПРЕДРЕКЛИ БОЛЬШУЮ ПОБЕДУ РОССИИ

ФОТО: PREHISTORIK/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в прямом эфире рассказал о том, как Москва уже "сделала" Вашингтон в нынешнем мировом противостоянии, перетянув на свою сторону половину населения планеты.

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