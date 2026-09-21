Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Самый «невезучий» водоём в истории человечества: почему исчезло Аральское море

Самый «невезучий» водоём в истории человечества: почему исчезло Аральское море

Есть места на карте, которые невозможно смотреть без щемящего чувства. Кладбище кораблей в узбекском Муйнаке — одно из них.

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