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РИА: Блиновская не погасила долги перед приставами до суда

РИА: Блиновская не погасила долги перед приставами до суда

Савеловский суд Москвы уже 14 августа рассмотрит дело блогера Елены Блиновской. Но, как сообщает РИА Новости со ссылкой на следственные документы, «королева марафонов» до сих пор не погасила долги перед службой судебных приставов.

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