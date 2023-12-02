В Пензенской области полицейские помогли водителю, попавшему в затруднительную дорожную ситуацию

30 ноября 2023 года в 18 часов 00 минут, при несении службы на 325 км. федеральной автомобильной дороге “Нижний Новгород - Саратов” в границах Иссинского района сотрудниками отдельной специализированной роты дорожно-патрульной службы был замечен автомобиль марки "МАЗ", который стоял на обочине с поврежденным колесом.