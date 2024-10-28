Взгляд россиян на традиционные роли бабушек и дедушек меняется

Сегодня 84% бабушек и дедушек участвуют в жизни внуков. По данным ВЦИОМ, они чаще всего играют, гуляют с внуками, присматривают за ними, помогают финансово, готовят им любимую еду и обучают трудовым и бытовым навыкам.
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