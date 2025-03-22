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Уиткофф: США не могут вечно давать деньги Киеву из-за рисков ядерного конфликта

Уиткофф: США не могут вечно давать деньги Киеву из-за рисков ядерного конфликта

Соединенные Штаты Америки не могут вечно финансировать Украину из-за рисков ядерного конфликта. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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