Уиткофф: США не могут вечно давать деньги Киеву из-за рисков ядерного конфликта

Соединенные Штаты Америки не могут вечно финансировать Украину из-за рисков ядерного конфликта. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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