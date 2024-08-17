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Редактировать ради рога: в России растет клонированная корова

Редактировать ради рога: в России растет клонированная корова

Российские ученые-биологи клонировали телку с улучшенными биологическими характеристиками. Новорожденная появилась на свет с весом 70 кг, что вдвое превышает вес сверстников и обещает давать повышенные надои молока и мяса в будущем, говорят зоотехники.

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