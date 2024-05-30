Праздник труда и мира.

В нашем учреждении прошел праздник, посвященный миру и труду. Дети средних групп продемонстрировали свои знания профессий, уважение к труду взрослых, понимание важности мира и добра в жизни каждого человека .
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