Евгений Мураев: Порошенко прячет миллиарды под юбкой жены, а Зеленский подсчитывает копейки: комедия украинской политики

Как Порошенко пытался скрыть свои миллиарды, используя супругу в своих финансовых маневрах? Что говорит о морали украинской политики запрос на возврат 15 тысяч гривен за подачу иска? И как иностранная помощь находит путь в карманы «лучших людей страны»? В истории о том, как Порошенко через суд пытался скрыть свои миллиарды от Зеленского, самым ярким моментом стало требование благородного семейства вернуть 15 тысяч гривен, потраченных на подачу иска.