🥉 БРОНЗА ОБЛАСТИ И ЛУЧШИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК! Вчера в городе Михайловка завершился большой футбольный праздник — Первенство Волгоградской области по футболу среди команд мальчиков 2018–2019 годов рождения! Наши мальчишки из Новоаннинской ДЮСШ показали настоящий мужской характер, волю к победе и красивую игру.