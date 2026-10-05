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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🥉 БРОНЗА ОБЛАСТИ И ЛУЧШИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

🥉 БРОНЗА ОБЛАСТИ И ЛУЧШИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК! Вчера в городе Михайловка завершился большой футбольный праздник — Первенство Волгоградской области по футболу среди команд мальчиков 2018–2019 годов рождения! Наши мальчишки из Новоаннинской ДЮСШ показали настоящий мужской характер, волю к победе и красивую игру.

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