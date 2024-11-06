Вчера состоялся пресс-брифинг по работе МУП "КТТУ" и повышении стоимости проезда. Часть выступления директора муниципального предприятия.
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Вчера состоялся пресс-брифинг по работе МУП "КТТУ" и повышении стоимости проезда. Часть выступления директора муниципального предприятия.