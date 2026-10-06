Шесть игр, в которых одиночество лечит: мой личный опыт побега от цифрового шума

Бывало ли у вас такое чувство, что даже виртуальные миры начинают требовать слишком многого? Вроде бы заходишь отдохнуть, а через десять минут уже выполняешь пятнадцатое поручение, отвечаешь на сообщения гильдии и пытаешься не упустить временный ивент.
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