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Наука и Техника

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Шесть игр, в которых одиночество лечит: мой личный опыт побега от цифрового шума

Шесть игр, в которых одиночество лечит: мой личный опыт побега от цифрового шума

Бывало ли у вас такое чувство, что даже виртуальные миры начинают требовать слишком многого? Вроде бы заходишь отдохнуть, а через десять минут уже выполняешь пятнадцатое поручение, отвечаешь на сообщения гильдии и пытаешься не упустить временный ивент.

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