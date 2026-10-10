Мир, которого никто не предлагает. Чего на самом деле стоит индийская мирная инициатива?

Похоже, перед нами разворачивается очередная часть того самого Марлезонского балета, который последние годы принято называть «мирными инициативами».
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Сирия УЖЕ ПРЕКРАСНО ПОКАЗАЛА, что бывает, когда противник не добит, и конфликт "ЗАМОРОЖЕН" ! Многие "доброхоты" хотят так же и украинский конфликт "заморозить", и нас с НЕДОБИТКАМИ за стол переговоров усадить - а Сирия ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ, чем подобное завершается! А уж Иран - вообще НА НОЛЬ должен помножить доверие к западным переговорщикам!
Что ни говори, а история убеждает: ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПРАВЫМ - БУДЬ СИЛЬНЫМ !!!
В этом плане даёт надежду фраза Путина, что нашу доверчивость он считает ошибкой! Дай-то бог прежде всего НЕПОСРЕДСТВЕННО О СВОЁМ НАСЕЛЕНИИ думать, поменьше "жестов доброй воли" и побольше РАСЧЁТА О ВЫГОДЕ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА !!! А "озверином" нас достаточно кормили - одни "Мински" с их "последующим разоблачением" чего стоят!
Помню какой-то старый советский мультик, где ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ персонаж - кажется - Волк, поёт: "Чтобы все дрожали, чтобы уважали" - по-моему - ПРАВИЛЬНАЯ фраза! А нас воспитывали на беззубо-слюнявой "леопольдовской": "Ребята,давайте жить дружно"!
Чтобы убедится в том, что подобные "договорённости" не работают, достаточно сослаться на "зерновую сделку", когда Турция и ООН согласились быть гарантами их исполнения. Теперь что, Индия собирается выступить гарантом? А если опять киевский режим не выполнит договорённостей, то что?
Для диплоатических заявлений это нормально, но реально только полное завершение военного противостояния - условия переговоров с нашей стороны озвучены, призывайте их исполнить тех, кто собирался ударами вглубь России принудить за 40 дней Россию к переговорам. Сейчас идут ответные удары - пусть думают в Киеве зачем начали эскалацию.
Да Индии всё равно, кто с кем воюет и зачем, им важны только их интересы.
Индия не актор. там ещё британский дух не выветрился... мона положить...