Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мир, которого никто не предлагает. Чего на самом деле стоит индийская мирная инициатива?

Мир, которого никто не предлагает. Чего на самом деле стоит индийская мирная инициатива?

Похоже, перед нами разворачивается очередная часть того самого Марлезонского балета, который последние годы принято называть «мирными инициативами».

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Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшков

Сирия УЖЕ ПРЕКРАСНО ПОКАЗАЛА, что бывает, когда противник не добит, и конфликт "ЗАМОРОЖЕН" ! Многие "доброхоты" хотят так же и украинский конфликт "заморозить", и нас с НЕДОБИТКАМИ за стол переговоров усадить - а Сирия ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ, чем подобное завершается! А уж Иран - вообще НА НОЛЬ должен помножить доверие к западным переговорщикам!
Что ни говори, а история убеждает: ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПРАВЫМ - БУДЬ СИЛЬНЫМ !!!
В этом плане даёт надежду фраза Путина, что нашу доверчивость он считает ошибкой! Дай-то бог прежде всего НЕПОСРЕДСТВЕННО О СВОЁМ НАСЕЛЕНИИ думать, поменьше "жестов доброй воли" и побольше РАСЧЁТА О ВЫГОДЕ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА !!! А "озверином" нас достаточно кормили - одни "Мински" с их "последующим разоблачением" чего стоят!
Помню какой-то старый советский мультик, где ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ персонаж - кажется - Волк, поёт: "Чтобы все дрожали, чтобы уважали" - по-моему - ПРАВИЛЬНАЯ фраза! А нас воспитывали на беззубо-слюнявой "леопольдовской": "Ребята,давайте жить дружно"!

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Чтобы убедится в том, что подобные "договорённости" не работают, достаточно сослаться на "зерновую сделку", когда Турция и ООН согласились быть гарантами их исполнения. Теперь что, Индия собирается выступить гарантом? А если опять киевский режим не выполнит договорённостей, то что?
Для диплоатических заявлений это нормально, но реально только полное завершение военного противостояния - условия переговоров с нашей стороны озвучены, призывайте их исполнить тех, кто собирался ударами вглубь России принудить за 40 дней Россию к переговорам. Сейчас идут ответные удары - пусть думают в Киеве зачем начали эскалацию.