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«Одноклассники» и Департамент здравоохранения Москвы запускают проект «Бабушка советовала — врач проверил»

«Одноклассники» и Департамент здравоохранения Москвы запускают проект «Бабушка советовала — врач проверил»

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Департаментом здравоохранения Москвы запускают просветительский проект «Бабушка советовала — врач проверил».

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