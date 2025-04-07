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Царьград

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Активы на 79 млрд рублей: Генпрокуратура РФ преследует бизнес Круглова

Активы на 79 млрд рублей: Генпрокуратура РФ преследует бизнес Круглова

Генпрокуратура намерена конфисковать активы «Саянскхимпласта», оцененные в 79 млрд рублей, принадлежащие экс-спикеру Иркутской области Виктору Круглову.

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