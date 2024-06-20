Глава Вьетнама рассказал о достигнутой с Москвой договоренности

После которых выступили с заявлениями для прессы, сообщает корреспондент УтроNews. Президент Вьетнама То Лам сообщил о достигнутой договоренности не присоединяться к союзам с третьими государствами в ущерб друг другу.
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