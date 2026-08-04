Кухня и дом
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Кухня и дом

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Как я превратила строительный мусор в уютный подвесной диван для веранды

Как я превратила строительный мусор в уютный подвесной диван для веранды

Признаюсь честно: идея создать что-то стоящее из откровенного хлама пришла не сразу. После затяжного ремонта в углу сарая сиротливо пылились два старых поддона, а на балконе лежал свернутый рулон линолеума, который было жалко выбросить.

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