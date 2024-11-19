ВС России второй раз за утро нанесли удары по объектам в Черкасской области Прошедшей ночью и этим утром ВС России провели очередную массированную атаку на объекты украинской критической инфраструктуры.
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ВС России второй раз за утро нанесли удары по объектам в Черкасской области Прошедшей ночью и этим утром ВС России провели очередную массированную атаку на объекты украинской критической инфраструктуры.
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