Переговоры между НХЛ и IIHF по хоккеистам из РФ продолжаются

Зам комиссара НХЛ Билл Дейли в интервью ТАСС ответил на вопрос о возможном участии игроков лиги на Олимпиаде, а также об участии в международном турнире от Национальной хоккейной лиги (НХЛ) игроков из России и Беларуси.
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