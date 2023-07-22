О чем говорят сексуальные фантазии и почему их отсутствие — проблема

О чем говорят сексуальные фантазии и почему их отсутствие — проблемаОткуда берутся сексуальные фантазии«Фантазии являются неотъемлемой частью сексуальности человека», — рассказывает сексолог и психолог Екатерина Устинова в разговоре с Super.