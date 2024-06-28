Заокеанский пир российских политологов

Ура! Свершилось! За океаном, в глубокой ночи, пока все нормальные люди на одной шестой части суши спят и видят сны о технологическом суверенитете и традиционных ценностях, начался пир духа неких странных существ под общим называнием политологи.
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