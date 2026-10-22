Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) объявил о запуске программы «Служба+образование», в рамках которой до 100 человек смогут получить высшее образование бесплатно — при условии заключения контракта с Вооружёнными силами РФ или добровольческим формированием «БАРС-Москва».
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