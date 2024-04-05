Подозреваемого в нападении на Чибиса лишали водительских прав

Жителя города Апатиты Александра Быданова, которого подозревают в нападении на главу Мурманской области Андрея Чибиса, в 2022 году лишили водительских прав за оставление места ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки дел мировых судей Апатитского горсуда.