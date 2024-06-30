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Лесные пожары охватили три турецкие провинции

Лесные пожары охватили три турецкие провинции

Лесные пожары охватили несколько регионов Турции. По данным CNN Turk, первый инцидент произошел недалеко от деревни Караджадаг в провинции Измир, где пожар был обнаружен в обеденное время и быстро потушен местными пожарными и военными вертолетами.

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