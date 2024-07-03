Из-за жары в Госдуме решили поменять законодательство — что придумали депутаты

Подобных прецедентов раньше не было. Komsomolskaya Pravda/globallookpress.comГосдума рассмотрит законопроект, который запрещает работодателям штрафовать сотрудников из-за опозданий в жару или на фоне других тяжелых погодных условий.
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