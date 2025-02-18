Аналитик рассказала о схемах мошенничества с цифровым рублем

В России зафиксированы первые случаи обмана пользователей, связанные с темой цифрового рубля. «Известия» поговорили с контент-аналитиком «Лаборатории Касперского» Татьяной Щербаковой о новых способах мошенничества в Сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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