В России осудили мать и дочь из Колумбии за попытку сбыть 600 килограммов кокаина

В Московской области суд приговорил двух гражданок Колумбии — Перилья Берналь и ее дочь Альфонсо Перилья — к девяти с половиной годам колонии общего режима, а их сообщника из Турции Тунджая Али Саита — к восьми с половиной годам колонии строгого режима.