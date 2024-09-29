В SpaceX допустили изменения правил регулирования

SpaceX: рост космического бизнеса потребует улучшения правил регулирования Рост бизнеса компаний, специализирующихся на космонавтике, может потребовать улучшения правил регулирования, допустила президент SpaceX Гвинн Шотвелл.
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