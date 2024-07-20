Changan явил миру новый стильный и очень экономичный седан

Китайский автопроизводитель Changan представил обновленную версию своего гибридного седана Nevo A05. Эта модель, сохраняя узнаваемый стиль, получила ряд существенных изменений, которые могут привлечь внимание как экономных, так и требовательных автолюбителей.
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