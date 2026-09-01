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1 сентября 2026 года, какой сегодня праздник и что отмечают в России

1 сентября 2026 года, какой сегодня праздник и что отмечают в России

Первый день осени в России давно стал особенной датой. 1 сентября — это не просто начало нового календарного месяца, но и день, когда миллионы школьников, студентов, родителей и педагогов вновь переступают пороги учебных заведений.

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