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Вечерний Новосибирск

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Пьяная водительница Nissan Tiida подбила припаркованный BMW и бросилась в драку

Пьяная водительница Nissan Tiida подбила припаркованный BMW и бросилась в драку

Парковка у дома 2/2 по улице Комсомольской стала местом водительских разборок минувшей ночью. По данным Госавтоинспекции, в 3 часа 30 минут, когда большая часть жителей Северо-Чемского еще спали, 50-летняя дама за рулем Nissan Tiida влетела в припаркованный BMW X3.

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