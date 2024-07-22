Пьяная водительница Nissan Tiida подбила припаркованный BMW и бросилась в драку

Парковка у дома 2/2 по улице Комсомольской стала местом водительских разборок минувшей ночью. По данным Госавтоинспекции, в 3 часа 30 минут, когда большая часть жителей Северо-Чемского еще спали, 50-летняя дама за рулем Nissan Tiida влетела в припаркованный BMW X3.