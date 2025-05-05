«Сто дней назад — сто лет назад»: как Трамп поставил Запад на грань краха Ирина ВальковаПрошло ровно сто дней со дня инаугурации Дональда Трампа на второй срок, и уже сейчас можно с уверенностью сказать: Запад вступил в зону турбулентности, из которой выбраться ему будет крайне непросто.
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