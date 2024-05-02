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Один залп Искандер уничтожил сразу две РСЗО HIMARS под Купянском

Один залп Искандер уничтожил сразу две РСЗО HIMARS под Купянском

Группировка войск "Запад" уничтожила две установки реактивных систем залпового огня HIMARS.По сообщению агентства РИА Новости, накануне расчет ОТРК "Искандер-М" группировки войск "Запад" нанес ракетный удар по позициям ожидания пусковых установок американских РСЗО HIMARS, прицельным огнём уничтожив сразу две импортных установки.

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