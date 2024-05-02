Один залп Искандер уничтожил сразу две РСЗО HIMARS под Купянском

Группировка войск "Запад" уничтожила две установки реактивных систем залпового огня HIMARS.По сообщению агентства РИА Новости, накануне расчет ОТРК "Искандер-М" группировки войск "Запад" нанес ракетный удар по позициям ожидания пусковых установок американских РСЗО HIMARS, прицельным огнём уничтожив сразу две импортных установки.
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