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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин считает, что гол Голенкова «Крыльям» нужно было отменить: «Роналдо попал локтем в шею – это фол и желтая. ВАР должен был вмешаться» 

Лапочкин считает, что гол Голенкова «Крыльям» нужно было отменить: «Роналдо попал локтем в шею – это фол и желтая. ВАР должен был вмешаться» 

Форвард «Ростова» отличился в матче Мир РПЛ (3:1), забив победный мяч, при этом по ходу голевой атаки хавбек дончан Роналдо мог сфолить на Сергее Бабкине.

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