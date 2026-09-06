Русская весна
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Русская весна

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Это уже не мотокросс — как «Центр» готовит бойцов к штурму с ходу (ВИДЕО)

Это уже не мотокросс — как «Центр» готовит бойцов к штурму с ходу (ВИДЕО)

Это уже не мотокросс — как «Центр» готовит бойцов к штурму с ходу, показал канал «Работайте, братья!» Здесь скорость нужна не ради красивого прыжка: бойцов группировки войск «Центр» учат проходить сложный рельеф и сразу после выхода к цели включаться в работу штурмовой группы.

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