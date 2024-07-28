Сперцян про 0:0 с «Динамо» Махачкала: «У «Краснодара» многое не получалось, так продолжаться не может. Болельщики были недовольны, как и мы – после матча все обсудили»

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Во 2-м туре «Краснодар» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0). Ранее команда сыграла вничью с «Ахмадом» (1:1) и уступила «Зениту» (2:4) в матче за Olimpbet Суперкубок России.