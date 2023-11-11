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Нетаньяху: в гибели жителей Газы виноват ХАМАС

Нетаньяху: в гибели жителей Газы виноват ХАМАС

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль прекратить убивать "детей, женщин и стариков". Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху ответил на слова французского лидера и возложил ответственность за гибель палестинцев на ХАМАС.

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