Нетаньяху: в гибели жителей Газы виноват ХАМАС

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль прекратить убивать "детей, женщин и стариков". Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху ответил на слова французского лидера и возложил ответственность за гибель палестинцев на ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии